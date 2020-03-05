Предложение присвоить Нижнему Новгороду статус города трудовой доблести внесли в гордуму

ТАСС, 5 марта. Организационный комитет по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" внес в четверг соответствующее предложение в городскую думу, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Сегодня, 5 марта, организационный комитет внес предложение в городскую думу Нижнего Новгорода о присвоении областному центру почетного звания "Город трудовой доблести". <…> Рассмотрение вопроса депутатами - обязательный этап для оформления заявки", - говорится в сообщении.

В годы войны город Горький (прежнее название Нижнего Новгорода) был важным центром оборонной промышленности. Во время войны из региона на фронт было отправлено около 40 тыс. танков, самоходных и бронемашин. В городе была произведена почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок.

Оргкомитет создан по инициативе регионального отделения "Единой России". "На сегодняшний день в оргкомитет входят более 150 предприятий, общественных организаций и образовательных учреждений по всей области", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения партии Глеба Никитина.

За месяц было собрано более 642 тыс. подписей жителей региона за присвоение Нижнему Новгороду звания города трудовой доблести. Предложение будет рассмотрено на внеочередной сессии городской думы 10 марта. В случае положительного решения предложение направят в Законодательное собрание и правительство региона.