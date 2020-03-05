ВЦИОМ: доля россиян, знающих о голосовании по поправке к Конституции, выросла до 83%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Доля россиян, которые знают о предстоящем общероссийском голосовании по поправке к Конституции, выросла до 83%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опросов, 12 февраля о предстоящем голосовании были проинформированы 78% от общего числа опрошенных, а 3 марта - уже 83%.

Принять участие в голосовании планируют 67% россиян от общего числа опрошенных, из них 41% твердо уверены в этом. 12 февраля о своем желании прийти голосовать заявляли 61% опрошенных. Согласно данным нового опроса, 6% заявили, что, скорее всего, не пойдут голосовать, а 8% точно откажутся от голосования. Ближе к голосованию со своим решением определятся 17%, еще 2% ответить затруднились.

Растет и число россиян, которые намерены поддержать изменения в основном законе страны. Скорее всего, за них планируют проголосовать 55% из тех, кто намеревается принять участие в голосовании. Согласно предыдущему исследованию, 46% поддерживали поправку. По данным на 3 марта, 12%, скорее всего, проголосуют против поправки (ранее - 16%), а 33% затруднились с ответом.

Что касается самих изменений, то наибольшую поддержку встречают предложения прописать в Конституции гарантии доступности и качества медицинского обслуживания, положение о том, что дети являются важнейшим достоянием России, а государство обязано обеспечить им социальную поддержку, а также поправки об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установлении минимального размера оплаты труда на уровне не менее величины прожиточного минимума.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 3 марта 2020 года. В опросе, проведенном посредством телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О поправке в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции. В первом чтении он был принят единогласно 23 января. После этого комитетом было рассмотрено порядка 400 официально поступивших поправок. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.