Реализация госполитики позволила создать условия для крупных проектов в Арктике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия благодаря реализации госполитики смогла создать условия для защиты национальных интересов в Арктике, а также реализации там крупных экономических проектов. Это следует из опубликованного в четверг указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Основы госполитики в Арктике на период до 2020 года определялись документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент.

"Реализация государственной политики РФ в Арктике по состоянию на 2020 год обеспечила: создание нормативно-правовой базы и необходимых организационных условий для защиты национальных интересов РФ в Арктике, создание условий для реализации на территории Арктической зоны РФ крупных экономических проектов", - говорится в документе.

Кроме этого, в Арктике начались работы по созданию инфраструктуры Северного морского пути и системы навигационного обеспечения судоходства, модернизации ледокольного флота. Россия усилила охрану окружающей среды, активизировала сотрудничество с арктическими государствами на основе международного права.

Основы государственной политики разработаны для защиты национальных интересов России в Арктике. Они определяют основные цели, задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики страны в Арктической зоне.