В Пермском крае началось голосование за присвоение трем городам звания трудовой доблести

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Голосование за присвоение трем городам Пермского края, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, звания "Город трудовой доблести" началось в регионе. Об этом в четверг сообщается на портале краевого правительства.

"Дан старт сбору подписей жителей края в поддержку присвоения Перми, Лысьве и Кизелу звания "Город трудовой доблести". Подписи будут собирать как на специальном сайте в интернете, так и в ходе пикетов, которые пройдут в оживленных местах городов", - отмечается в сообщении.

Как сообщается на сайте ЗаПермь.рф, где проходит голосование, с 1941 года по 1945 год на нужды обороны трудились 74 предприятия Перми, а тогда Молотова, здесь было изготовлено 48,6 тыс. пушек и артиллерийских систем, более 30 тыс. авиадвигателей, более 1 млн карбюраторов для авиамоторов, 600 тыс. телефонных аппаратов, каждый третий взрыватель снарядов.

"Наш регион внес огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового, Лысьвы и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда. В этом году федерация выберет четыре города. Пермский край собирается заявить не только Пермь, но также Лысьву и Кизел. Мы будем бороться, мы это заслужили", - сказал на заседании оргкомитета, посвященного подготовке к празднованию Дня Победы, врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.