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Распространение коронавируса нового типа

В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек

Количество инфицированных превысило 3 тыс.

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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"Начну с выздоровевших: на сегодняшний день их на 138 человек больше - всего 414 человек. Число смертей увеличилось на 41 (до 148), возраст умерших колеблется от 66 до 94 лет, число инфицированных на сегодняшний день - 3286", - сказал он.

Боррелли также сообщил, что 10% заразившихся находятся в отделении интенсивной терапии.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города "красной зоны" находятся в изоляции. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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