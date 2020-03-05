"Диктант Победы" в Севастополе напишут на артиллерийской батарее

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Бронебашенная береговая батарея, защищавшая Севастополь в годы Великой Отечественной войны, станет одной из площадок акции "Диктант Победы" в 2020 году, сообщил журналистам в четверг директор парка "Патриот" Южного военного округа Александр Зданович.

"В этом году в соответствии с решением командующего Черноморским флотом "Диктант Победы" будет проводить на территории 30-й бронебашенной батареи", - сказал Зданович.

Он пояснил ТАСС, что данный форт не демилитаризован в отличие от подобной ему 35-й бронебашенной береговой батареи, которая уже несколько лет работает как музей. Соответственно, является режимным объектом. Написать диктант на этой площадке смогут только те, кто заранее подаст заявки и пройдет аккредитацию.

Акция "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Для участников подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским Союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.

Строительство 30-й бронебашенной береговой батареи в Севастополе началось накануне Первой мировой войны, потом было приостановлено и завершено только в 1930-х годах. Она представляет собой подземный комплекс с множеством помещений, в том числе жилых казарм для личного состава и складов для боеприпасов и провизии. Личный состав батареи насчитывал около 400 человек, а запасы и собственная скважина с водой позволяли ей продержаться в автономном режиме около месяца. Дальность стрельбы составляла до 45 км.

В дни обороны Севастополя она участвовала в боях с гитлеровцами с 31 октября 1941 года, когда немцы только подходили к городу, по июнь 1942 года. Семнадцатого июня гитлеровцы начинают третий штурм, в результате которого берут Севастополь. По мере продвижения гитлеровцев батарея попадает в окружение. Но, даже израсходовав все заряды, защитники продолжают сопротивляться, бои внутри батареи идут еще неделю, отдельным группам советских солдат удается покинуть ее и прорваться к партизанам.