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Чемпионат WorldSkills

Власти Петербурга ожидают более 12 тыс. участников чемпионата EuroSkills в 2022 году

В городе уже сформировали оргкомитет и создали органы управления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга ожидает 12 тыс. участников европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в городе в 2022 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

"Ожидается, что его посетят 150 тыс. человек, из них более 12 тыс. - в качестве участников. <…> Город уже выполнил большой объем работ: сформирован оргкомитет, созданы органы управления, определены источники финансирования, решается вопрос о привлечении спонсоров и партнеров", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова, активно развивающейся экономике Санкт-Петербурга требуются не просто специалисты высокой квалификации, но профессионалы с новыми компетенциями. "Петербург мотивирован максимально эффективно развивать подготовку рабочих кадров нового поколения. Сегодня мы строим новую экономику, которая требует новых рабочих компетенций", - приводятся в сообщении слова Беглова.

В марте 2019 года генеральная ассамблея WorldSkills Europe в Будапеште приняла решение о проведении чемпионата EuroSkills в 2022 году в Санкт-Петербурге. Это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургWorldSkills
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