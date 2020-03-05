Русскоязычный Первый балтийский канал прекратит выпуск новостей и авторских передач

РИГА, 5 марта. /ТАСС/. Русскоязычный Первый балтийский канал (ПБК) прекратит с 20 марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. Причиной такого решения, как сказано в опубликованном в четверг официальном заявлении медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), является "непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов".

Как указывает медиахолдинг, ПБК прекращает производство создаваемых в Латвии программ, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время". Также будет остановлено производство авторских передач "За кадром", "Пять копеек" и ежедневной информационной программы "Новости Эстонии". "Канал ПБК продолжит свою работу и предложит зрителям разнообразную программу. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистов", - отмечает руководитель отдела маркетинга медиахолдинга Синдия Фриденберга.

"Программа "Латвийское время" выходила в эфир ПБК с 2004 года. Служба новостей - это профессиональная команда из 33 человек. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес зрителей к событиям в стране, где живут они и их дети. Мы хотим поблагодарить сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку в течение этих 16 лет", - добавляет она.

Директор службы новостей ПБК Юлия Пирогова со своей стороны подчеркивает, что за все годы работы в адрес программы "Латвийское время" не было ни одной претензии по поводу содержания и распространения информации, которая могла бы привести к остановке работы телеканала. "Более того, служба новостей ПБК все эти годы отличалась демонстрацией многообразия мнений в политических и социальных темах. К сожалению, изучив варианты, приходится признать, что продолжать производство локального контента в сложившихся условиях невозможно. Поэтому сейчас нам остается только максимально достойно доработать оставшиеся недели и поблагодарить коллег, которые были и являются частью этой команды, коллег всего холдинга и, главное, наших зрителей", - указывает она.

Давление на медиахолдинг

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в начале февраля сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате изъяты документы и носители информации. В настоящее время два лица находятся в статусе подозреваемых, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, еще несколько человек имеют статус лиц, против которых начат уголовный процесс, отметили в СГБ.

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал (Pirmais Baltijas muzikalais kanals) и "Рен-ТВ балтик" (Ren TV Baltic). Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.

Посольство России в Латвии осудило обыски в медиахолдинге, назвав такие действия со стороны властей политической цензурой. В диппредставительстве считают, что обыски и уголовное преследование руководства компании "свидетельствуют лишь об одном - желании местной элиты ограничить доступ жителей к альтернативным источникам информации".