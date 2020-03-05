Власти Петербурга усовершенствовали "маршрутизацию" пациентов с ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга изменили так называемую маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ и разделили госпитализацию таких больных на потоки - в два основных учреждения. Пациентов, прибывших из-за рубежа, направят в Боткинскую больницу, а заболевших в Петербурге будут обследовать во Введенской, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

Ранее стало известно, что студентов, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге, поместили под медицинское наблюдение из-за того, что они контактировали с приехавшим из Италии иностранным гражданином, у которого выявили коронавирус.

"Была разработана маршрутизация пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа - они будут направляться в больницу Боткина. Те пациенты, которые не были за рубежом, но имеют симптомы ОРВИ, с 6 марта будут направлены в Введенскую больницу №32 для обследования и лечения", - говорится в сообщении по итогам совещания по приему пациентов, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Как отметили в пресс-службе, в Боткинской больнице сейчас в том числе проходят обследование два студента из Италии. У одного из них - симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений не зафиксировали. В администрации добавили, что ученые из Военно-медицинской академии также предложили методы диагностики осложненных форм течения коронавирусной инфекции 2019-nСoV.