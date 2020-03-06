ФСО представит кабриолеты, мотоциклы и бронетранспортер на выставке в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) впервые представит полную коллекцию парадных отечественных кабриолетов, которые участвовали в военных парадах и в торжественных встречах космонавтов. Эти автомобили включены в экспозицию выставки ретро-автомобилей, которая открывается в пятницу в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники".

Как рассказали ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, "в преддверии празднования 75-летия Победы музейно-выставочный технический центр Автомотоклуба ФСО впервые представит полную коллекцию парадных кабриолетов, в числе которых машины марок ЗИС-110Б, ЗИЛ-111В, ЗИЛ-111Д, ЗИЛ-117В, ЗИЛ-41044, ЗИЛ-41041". Такие автомобили участвовали в военных парадах в Москве, других городах СССР и стран социалистического лагеря, в торжественных встречах космонавтов, в том числе Юрия Гагарина.

Автомотоклуб ФСО также покажет на выставке советский бронетранспортер БТР-60 и мотоциклы Почетного эскорта, участвовавшие в церемониях переноса и зажжения Вечного огня. Почетный эскорт на мотоциклах "Днепр К-750" сопровождал Вечный огонь в 1967 году от подмосковных Химок до Александровского сада, к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Это происходило на завершающем отрезке пути, когда частицу огня с ленинградского мемориала на Марсовом поле перевозили в Москву. С тех пор пламя погасили только один раз - во время реконструкции Могилы Неизвестного Солдата в декабре 2009 года. Тогда частицу Вечного огня с высшими воинскими почестями доставили на Поклонную гору, а 23 февраля 2010 года возвратили обратно. В обеих церемониях участвовал Почетный эскорт ФСО России на мотоциклах BMW.

Это мотоциклы с боковым прицепом - "с коляской", - применяемые для сопровождения кортежей в зимних условиях. "Почетный эскорт ФСО - единственное в мире подразделение, практикующее зимнее эскортирование", - отметили в Центре по связям с прессой и общественностью.

В ФСО сообщили, что представляемая коллекция кабриолетов и мотоциклов станет частью будущей масштабной экспозиции музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО. Торжественное открытие этого музея планируется на начало 2021 года на ВДНХ. В нем будут представлены раритетные автомобили и мотоциклы Гаража особого назначения, которому в следующем году исполнится 100 лет. В ФСО пообещали, что в музее на ВДНХ можно будет познакомиться и с новыми отечественными автомобилями представительского класса Aurus, которые в последнее время используются для обеспечения безопасности и транспортного обслуживания высших должностных лиц России.