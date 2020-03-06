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Путин: высокие стандарты в соцсфере должны соблюдаться во всех регионах

Высокие стандарты в соцсфере должны соблюдаться во всех регионах, хотя это и нелегко - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Коллекция машин станет частью будущей экспозиции музея Автомотоклуба ФСО, который откроется в 2021 году на ВДНХ
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