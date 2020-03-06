В Нидерландах прошла церемония вручения ветеранам медалей по случаю 75-летия Победы

ГААГА, 6 марта. /ТАСС/. Трое проживающих в Нидерландах ветеранов отмечены юбилейными медалями в ознаменование 75-летия Победы. Торжественная церемония вручения наград прошла в четверг в посольстве РФ в Гааге.

"Рады, что вы в прекрасной форме и что нашли в себе силы приехать сюда, - отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, обращаясь к ветеранам. - Для нас это большая честь. Я с большим удовольствием выполню ответственное поручение, которое получил из Москвы".

"Этот год особый: 75 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне, - подчеркнул он. - Мы отдаем должное нашим фронтовикам, ветеранам, тем, кто ковал Великую Победу. Помним, что благодаря вашему подвигу удалось победить коричневую чуму и освободить Европу от фашизма".

"Сегодня, в канун юбилея великого праздника, очень уместно вспомнить о необходимости заботиться об исторической правде, не допускать искажения истории, - добавил дипломат. - Мы возмущены попытками в отдельных странах переписывать историю, поднимать на щит пособников фашистов, героизировать нацистов. К сожалению, то там, то сям мы видим факельные шествия, опять люди надевают нацистскую форму. Все это совершенно недопустимо. Мы надеемся, что этому будет поставлен заслон".

Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" из рук Шульгина получили Галина Скрипкина и Рахиль Додкина. Они являются блокадницами и награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Первой из них было около двух лет, когда началась война, поэтому большую часть событий тех дней она помнит по рассказам матери. "В блокаду умерли все родные со стороны моей мамы, - рассказала Скрипкина. - Но мы выжили. Мы ходили на Бадаевские склады, которые были разбомблены фашистами, собирали обломки кирпича вместе с мукой и сахаром, заливали их водой и эту воду пили, потому что ничего другого не было". Рахиль Шмерковна же была 17-летней девушкой, когда пришла война. Она вносила свой посильный вклад в защиту города на Неве, рыла окопы, работала на табачной фабрике. Была награждена медалью "За оборону Ленинграда". На ее долю выпало немало испытаний, однако она с честью вынесла все тяготы судьбы.

Кроме того, награда была вручена Матвею Гринбергу, с 12 лет работавшему на оборонном заводе в городе Орджоникидзе. Имеет удостоверение за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Многие события тех дней труженик тыла помнит очень хорошо. В частности то, какой ужас вызывало появление почтальона и как горько плакали люди, получившие похоронки. "Хочу пожелать всем здоровья, долгих лет жизни, радости, - сказал ветеран, обращаясь к собравшимся, - и чтоб вы не знали тех невзгод, которые пережило наше поколение".