Словарь юридических терминов переведут на хантыйский язык в 2020 году

ТАСС, 6 марта. Сборник юридических терминов переведут на хантыйский язык, относящийся к языкам коренных малочисленных народов Севера (КМНС), в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). При этом годом ранее аналогичный сборник перевели на ненецкий язык, сообщил ТАСС заместитель директора департамента по делам КМНС правительства ЯНАО Роман Пикун.

"На перевод словаря юридических терминов на хантыйский язык у нас средства заложены на этот год. Сейчас мы занимаемся подготовкой технического задания, в ближайшее время будем искать переводчиков, заключать договор и переводить", - сказал Пикун.

По данным департамента, перевод словаря юридических терминов на языки КМНС необходим для того, чтобы упростить применение редких языков в юридической сфере, в том числе в судопроизводстве. При финансовой поддержке правительства региона в разные годы было издано порядка 10 словарей на языках коренных народов Севера Ямала, которые активно используются специалистами.

"По справочнику на языке ханты у нас будет госконтракт. Финансовые средства будут использованы из общей статьи которая предполагает печать памяток и другие расходы по сохранению языка и фольклора в нашем департаменте. По итогам торгов поймем, сколько потратим", - отметил Пикун.

Он отметил, в рамках издательской деятельности осуществляется много переводов литературы на языки коренных народов.

В 2020 году в свет также выйдет краткий разговорник с фразами на языках местных коренных малочисленных народов Севера, сообщил ТАСС президент региональной ассоциации КМНС "Ямал - потомкам!" Эдуард Яунгад. Предполагается, что разговорник выпустят на четырех языках: ненецкий, хантыйский, селькупский и коми. Как ранее сообщал ТАСС Яунгад, разговорник будет полезен молодым людям, представляющим Ямал на различных международных мероприятиях.

Обучение языкам

На территории Ямала действует 40 образовательных учреждений, в которых детей обучают языками КМНС. Так, в 2019 году изучение родного языка (ненецкий, хантыйский, селькупский, коми) было организовано для 5340 детей. Из них 4184 ребенка изучает ненецкий язык, 967 - хантыйский, 116 - селькупский, 73 - коми, сообщили ТАСС в департаменте по делам КМНС ЯНАО. Преподавание родных языков и литературы осуществляют 85 учителей, имеющих специальную подготовку.

"Региональным институтом развития образования ежегодно для педагогов родных языков образовательных организаций автономного округа организуются курсы повышения квалификации. Впервые с сентября по ноябрь 2018 года 30 учителей-предметников, преподающих родной (ненецкий, хантыйский, селькупский и коми) язык и литературу прошли курсы профессиональной переподготовки по программе "Родной язык и литература" в очной форме", - уточнили в департаменте.

Кроме того, в регионе осуществляется целевая подготовка учителей для преподавания родного языка детям по направлению "Начальное образование" в РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день по этому направлению обучается только одна группа из 13 человек. Срок обучения - четыре года (с 2018 года по 2021 год). Студентам, обучающимся по программе целевой подготовки кадров, ежегодно предоставляется образовательная субсидия в размере 150 тыс. рублей.

"В программу обучения включены специальные модули и дисциплины, направленные на повышение уровня образования по "Родному языку и литературе (ненецкий, хантыйский, селькупский)", а также курсы по выбору, направленные на повышение компетентности по проблемам этнопсихологии, этнокультуры, профессионального саморазвития и самообразования педагога", - добавили в департаменте.

Проблемы в изучении языков КМНС и способы их решения

Многие книги, по которым происходит обучение детей языкам КМНС в школах, нуждаются в переиздании, отмечают в департаменте. По словам экспертов, учебники не дотягивают до современных требований федерального государственного образовательного стандарта. Именно поэтому сейчас на основе современных научных подходов совершенствуется учебно-методическое обеспечение преподавания родных языков коренных малочисленных народов Севера.

"В 2016 году совместно с издательством АО "Просвещение" стартовала разработка учебных пособий на родных (ненецком, хантыйском, селькупском, коми) языках. Каждый комплекс состоит из четырех учебников и методических пособий для учителя в печатной и электронной форме издания. Для создания новых учебников использовалась вся методическая база, собранная педагогами региона: конспекты уроков, презентации, методические рекомендации, сценарии внешкольных мероприятий и многие другие материалы практической направленности", - добавили в департаменте по делам КМНС правительства ЯНАО.

Малочисленные народы Севера на Ямале

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. В арктической части зима морозная, с метелями, туманами, но даже в южной части лето не продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).