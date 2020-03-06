"Эшелон Победы" пройдет через 13 городов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Железнодорожный состав, на платформах которого будут установлены образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, пройдет по 13 городам Дальневосточного федерального округа. Событие состоится в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в рамках акции "Эшелон Победы". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа.

"Железнодорожный состав включит в себя семь открытых платформ, где будут установлены образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Это легендарные танки Т-34, ИС-2, тяжелая самоходно-артиллерийская установка калибра 152-мм ИСУ-152, а также танк БТ-7, бронетранспортер БТР-40, 122-мм гаубица М-30, 76-мм пушка ЗИС-3 и автоматическая зенитная пушка АЗП-39. Одна платформа будет оборудована под сцену для выступлений концертно-художественной группы и творческих коллективов", - сообщила пресс-служба.

На железнодорожных станциях в рамках акции будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки экспонатов военно-исторических музеев, коллекций поисковых отрядов Хабаровского и Приморского краев. В четырех крытых вагонах организуют экспозиции, посвященные военным медикам, инженерным войскам, а также современной армии.

Акция начнется 26 апреля с митинга во Владивостоке. После этого "Эшелон Победы" пройдет по всей территории Дальневосточного федерального округа, делая остановки в городах воинской славы. Всего он посетит 13 городов: Владивосток, Уссурийск, Сибирцево, Биробиджан, Белогорск, Сковородино, Читу, Улан-Удэ, Северобайкальск, Тынду, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре. Завершится акция торжественной встречей "Эшелона Победы" на железнодорожном вокзале Хабаровска 8 мая в канун празднования Дня Победы.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.