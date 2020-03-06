В Гватемале объявлен режим ЧС из-за коронавируса, несмотря на отсутствие случаев заражения

МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Власти Гватемалы объявили в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в своем Twitter в четверг вечером президент центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи.

"На заседании совета министров мы решили объявить режим ЧС на всей территории страны, указ вступает в силу немедленно после опубликования, - написал Джамматтеи. - Мы усилим меры контроля на границах. Поясняю, что пока в стране нет ни одного случая [заражения]".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.