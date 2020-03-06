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75-летие Победы

Во Владивостоке 9 мая воссоздадут вечер танцев Дня Победы 1945 года

Мероприятие будет проходить на Спортивной набережной

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края 9 мая воссоздадут во Владивостоке атмосферу победного мая 1945 года в рамках проекта танцевальной реконструкции "РиоРита - радость Победы". Об этом в пятницу ТАСС рассказала заместитель директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

"На основании рассказов ветеранов войны бережно реконструируется городская атмосфера 9 мая 1945 года, чтобы на три часа воссоздать то невероятное, светлое ощущение радости, которое в тот особенный день объединило всех. 9 мая "в 6 часов вечера после войны" на Спортивной набережной города Владивостока будут звучать танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Полноту ощущений дополнят традиционные незатейливые лакомства того времени: советское мороженое, газировка, пирожки и леденцы на палочке", - рассказала собеседница агентства.

Танцевать гости вечера будут под музыку в исполнении живого оркестра, в репертуаре которого аутентичные песни тех лет, в том числе "Синий платочек", вальс "Амурские волны", "В городском лесу" и еще около 20 известнейших мелодий. Также общее впечатление будут создавать аутентичные наряды 40-х годов, в которых на танцплощадку будут приходить участники военно-патриотических клубов, студий исторического танца и обычные горожане.

"Ключевой целевой аудиторией для нас является молодежь Владивостока. Охватить мероприятием планируем до 10 тыс. человек. Кроме живого оркестра, костюмов и советских угощений, настроение будут создавать тематические фотозоны. У всех гостей будет возможность сфотографироваться на память в обстановке победного мая 1945 года", - добавила Ивченко.

По информации правительства Приморского края, всего на 2020 год запланировано 75 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Среди них открытие мемориальных досок медикам - героям войны, российско-китайские трансграничные автопробеги, школьные форумы с презентацией детских исследовательских работ о ветеранах и многое другое.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаПриморский крайДальний Восток75-летие Победы
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