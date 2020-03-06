Штрафы и эвтаназия. Как решать проблему бродячих собак в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Бесконтрольное разведение собак и халатное отношение граждан к своим питомцам привели к появлению в Красноярске огромной популяции бродячих животных, которые нападают на людей и вынуждают власти вводить режим ЧС, считают опрошенные ТАСС эксперты. Чтобы решить проблему, нужно жестко контролировать владельцев домашних животных

путем чипирования питомцев и штрафов за ненадлежащее содержание, убеждены они, в то же время, некоторые эксперты считают, что необходим закон, разрешающий их усыпление.



Ситуация с бродячими собаками в Красноярске обострилась зимой. 22 февраля в одном из дворов было найдено тело женщины с характерными для укусов животных следами, через несколько дней - тело мужчины также со следами укусов собак. Горожане сообщали в социальных сетях и о других случаях нападений, обнаружении трупов животных, однако, официально эти сведения не подтверждались. Тем не менее, руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка взяли под домашний арест по уголовному делу по статье "Халатность" - по версии следствия, он не организовал отлов бездомных животных. 28 февраля в отдельных микрорайонах города ввели режим ЧС.

Бесконтрольное разведение

По оценкам специалистов, в Красноярске сегодня насчитывается около 10 тыс. бродячих собак при считающейся "нормальной" популяции в три тысячи особей. Эксперты считают, что виноваты в появлении такого большого числа собак люди.



"Есть собаки, которые живут на базах, на стройках, а когда стройка закончилась, они становятся не нужны. Частный сектор - это просто бич, я не знаю, что с ними делать, коробочки со щенками, с котятами, постоянно подбираем. Все они не стерильные, их просто выбросили, и они пошли в город, еду искать", - рассказала ТАСС председатель правления красноярской региональной общественной организации защиты животных "Бездомный пес" Светлана Загуменникова.



В красноярской федерации служебно-спортивного собаководства (КФССС) соглашаются с тем, что рост числа бродячих псов связан с людьми и, в первую очередь, их отношением к животным. В Красноярске распространенной практикой является взятие собаки "на дачу" или "во двор".



"Это определенная категория людей. У них свое отношение к этим животным - сама себя кормит, пусть бегает, опять же, один раз должна родить "для здоровья". А в зимний период кормовой базы на дачах нет, и стая начинает перекочевывать на благоприятную территорию - в город. Там "сердобольные" начинают прикармливать - достаточная пищевая база дает биологическую возможность получать приплод", - сказал представитель федерации.



Росту численности собак, отмечают экспреты, поспособствовала и эпизоотия, случившаяся в Красноярске и его окрестностях три года назад. Болезнь сократила число животных со слабым иммунитетом, а выжившие теперь не боятся инфекций и стойко передают это по наследству.

Опасные и полезные

Красноярский кинолог Александр Багаев считает, что основная масса бродячих собак в городе не нападает на людей. Более того, они подчищают мусор за человеком, уничтожают крыс - там, где есть собаки, нет грызунов, переносящих десятки инфекций.



"Я думаю, что случаи нападения на людей больше связаны с домашними животными. Многие люди бесконтрольно содержат породы, которые можно сравнить с оружием. Алабаи, кавказские овчарки, бойцовые породы - очень часто они не дрессированы должным образом, находятся на самовыгуле или убегают на улице и несут опасность для окружающих", - сказал Багаев.



Опасной кинолог считает и еще одну группу собак - обитающих на стыке города и леса, приспособившуюся к жизни в лесу и часто смешивающуюся с волками. "Волкособаки - опасные животные, хорошо знающие человека. И если волк нападает только в крайних случаях, то у этих животных никаких запретов нет", - подчеркнул эксперт.



Нападают стаи собак и на диких зверей, причем, даже таких крупных как маралы. Директор красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань отмечает, что сотрудники парка несколько раз в год оказывают помощь пострадавшим от агрессивных собачьих стай животным.



"Если раньше мы сталкивались с двумя-тремя свидетельствами нападения на крупных копытных, то сейчас это десятки случаев за год. Это и спасающиеся в городе косули, и стоящие по горло в воде или утонувшие в Енисее маралы. Огромный ущерб несет поголовье диких животных нацпарка "Красноярские Столбы": истребляются птицы, грызуны - все, что может служить едой", - сказал ТАСС Горбань.

Законодательные требования

Городские власти, количество особей также фиксируют обострение ситуации - за два месяца нынешнего года от граждан поступило почти 1,6 тыс. заявок на отлов бродячих собак, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в федеральный закон от 27 декабря 2018 No 498 "Об ответственном обращении с животными", запрещающий умерщвление безнадзорных животных и обязывающий содержать их в специальных приютах, средств на создание которые в бюджете не заложено.



Горсовет Красноярска на днях принял обращение в адрес Госдумы с просьбой внести изменения в закон и предусмотреть возможность эвтаназии агрессивных животных, а также ответственность за нарушение правил содержания питомцев.



"Требуются поправки в [федеральное] законодательство, безнадежно больных собак нужно усыплять, равно как и собак с больной психикой, которые проявляют агрессию. Других собак стерилизовать и дать им возможность благополучно дожить жизнь в приюте. Однако эти меры будут бесполезны, если не будет реальной ответственности людей, которые заводят собак, а потом выбрасывают", - сказал ТАСС глава Общественной палаты Красноярска Сергей Волков.



В КФССС считают, что бороться одним только отловом с популяцией бродячих собак неэффективно. "Прерывать [рост численности] нужно в самом начале. Запрет на размножение [домашних животных] без должных на то оснований. А стерилизовать, конечно, бездомных нужно. Но если есть приток новых, то фертильные особи быстро заменят их на данной территории и заведут потомство", - подчеркнули в федерации.



С запретом на бесконтрольное размножение согласна и Загуменникова. "Необходимо запретить разведение, кроме тех представителей породы, которые представляют племенную ценность. Обязательное поголовное чипирование и введение штрафа за выброшенных животных. Только рублем надо наказывать таких безответственных владельцев", - заявила она.