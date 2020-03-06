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Распространение коронавируса нового типа

Журналистам перед брифингом в МИД РФ измерили температуру

Некоторые из них начали шутить, кто из коллег не пройдет проверку
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Медики измерили температуру всем представителям СМИ, пришедшим в пятницу утром на брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как сообщает корреспондент ТАСС, среди российских и иностранных журналистов, освещающих работу министерства иностранных дел, больных не оказалось.

У входа в зал, где проходят брифинги, на штативе установлен тепловизор, позволяющий мгновенно измерить температуру входящих. Тут же дежурят медики на случай, если кому-то из представителей прессы понадобится медицинская помощь.

Сотрудники СМИ относятся к проверке с пониманием и юмором. Некоторые из них уже начали шутить о том, кто из их коллег не пройдет проверку.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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