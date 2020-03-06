Медведев поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения Валентину Терешкову, сообщили в секретариате замглавы СБ РФ.

"Первая и единственная в мире женщина, в одиночку совершившая орбитальный полет, Вы вписали яркую страницу в историю освоения Вселенной и по праву считаетесь легендой отечественной и мировой космонавтики", - приводятся в сообщении слова Медведева.

"Сильный характер, глубокие знания, активная жизненная и гражданская позиция помогли вам добиться больших успехов в общественной и государственной деятельности, - подчеркнул Медведев. - Для многих людей вы стали мудрым наставником, защитником интересов и настоящим образцом для подражания".

Медведев пожелал Терешковой крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Советский космонавт, Герой Советского Союза (1963). Первая в мире женщина, совершившая космический полет (на корабле "Восток-6" в 1963 году). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2008 год. Награждена орденами Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Ленина (1963, 1981), Трудового Красного Знамени (1987), Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней (2017, 2007, 1997), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью П. А. Столыпина II степени (2019).