БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сербии. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Златибор Лончар на пресс-конференции.

"Сообщаю вам, что у нас есть первый случай коронавируса", - заявил министр. По его словам, речь идет о мужчине в возрасте 43 лет. Его состояние хорошее, уточнил Лончар.

Больной, который живет в Суботице (север Сербии), заразился во время своего нахождения в Будапеште. Он изолирован в больнице Суботицы, все находившиеся в контакте с заразившимся проходят проверку, сообщил глава Минздрава.

Ранее сразу два случая заражения были выявлены в столице Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Баня-Луке. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.