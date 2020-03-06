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Распространение коронавируса нового типа
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сербии

43-летний мужичина заразился в Будапеште

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сербии. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Златибор Лончар на пресс-конференции.

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"Сообщаю вам, что у нас есть первый случай коронавируса", - заявил министр. По его словам, речь идет о мужчине в возрасте 43 лет. Его состояние хорошее, уточнил Лончар.

Больной, который живет в Суботице (север Сербии), заразился во время своего нахождения в Будапеште. Он изолирован в больнице Суботицы, все находившиеся в контакте с заразившимся проходят проверку, сообщил глава Минздрава.

Ранее сразу два случая заражения были выявлены в столице Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Баня-Луке. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.

Теги
СербияРаспространение коронавируса нового типа
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