ВШЭ попросит зарубежных партнеров воздержаться от поездок в вуз из-за коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Высшая школа экономики попросит своих иностранных партнеров воздержаться от поездок в вуз в связи с угрозой распространения коронавируса, сотрудникам и студентам было настоятельно рекомендовано не ездить за границу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

"В Москве с 5 марта введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим администрация НИУ ВШЭ настоятельно рекомендует сотрудникам и студентам воздержаться от зарубежных поездок до снятия карантинных ограничений. Также руководителям подразделений следует сообщить иностранным партнерам о принятых в Москве мерах безопасности и рекомендовать им воздержаться от поездок сотрудников и студентов в Вышку", - говорится в сообщении.

Кроме того, в вузе сообщили, что университет продолжит подготовку к Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, которая прежде всего адресована российской аудитории.

"Рассматривается возможность корректировки программы конференции, а зарубежным участникам будет предложено выступить дистанционно", - говорится в сообщении.