ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Парижский музей Лувр отменил бесплатный для посещения вечер 7 марта. Об этом говорится в распространенном в Twitter заявлении музея.

"Бесплатное посещение 7 марта отменяется, - говорится в сообщении. - Просим прощения за неудобства и благодарим вас за понимание".

Традиционные бесплатные вечера в Лувре проходят каждую первую субботу месяца с 18:00 до 21:45 (20:00 до 23:45 мск).

Ранее сообщалось, что музей возобновил работу в среду после связанных с коронавирусом консультаций, которые длились с воскресенья.

По итогам 2019 года Лувр посетило около 9,6 млн человек. В 2018 году музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, подавляющее большинство которых - иностранные граждане. Несмотря на небольшое снижение числа посетителей в 2019 году, Лувр остается самым популярным музеем в мире. Следом за ним в рейтинге идут пекинский Национальный музей Китая и нью-йоркский Метрополитен-музей.