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Россия призывает Францию не затягивать следствие по делу о беспорядках на Евро-2016

Официальный представитель МИД России сообщила, что ведомство продолжает держать ситуацию на постоянном контроле

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия считает недопустимым затягивание следственных действий в отношении российских болельщиков, которые до сих пор ожидают во французских изоляторах судебных разбирательств по делу о беспорядках во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские граждане, я хотела бы напомнить, находятся в следственном изоляторе уже почти два года. Не ставя под сомнение нормы уголовно-процессуального кодекса Франции, вот на это мы точно не имеем права, мы исходим из необходимости соразмерного подхода к их выполнению, а также из недопустимости затягивания следственных действий", - заявила она.

По словам Захаровой, МИД РФ продолжает "держать ситуацию на постоянном контроле, в том числе во избежание любых нарушений, прямо или косвенно имевших бы негативное влияние и сказывающихся на правах российских граждан".

Она отметила, что генеральное консульство России в Марселе предприняло "необходимые меры по защите прав и интересов российских граждан в рамках действующего российского законодательства и норм международного права". По ее словам, осуществляются консульские посещения находящихся под следствием россиян, а также ведутся контакты с их адвокатами. Захарова сообщила, что 3 марта сотрудник генконсульства в Марселе посетил в пенитенциарном учреждении одного из россиян - Михаила Ивкина. "Жалоб на условия содержания, нарушения его законных прав российским гражданином не высказывалось", - указала она.

Во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году в Марселе после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Затем драки продолжились в центральной части города. С обеих сторон в них участвовали несколько десятков человек, французской полиции не сразу удалось пресечь беспорядки. Россияне Павел Косов и Михаил Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции по запросу властей.

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
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