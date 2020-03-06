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Всевидящее око. Две недели с Samsung Galaxy S20 Ultra

Презентация Galaxy S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
© REUTERS/Stephen Lam
13 марта в продаже появится флагманская линейка смартфонов Galaxy S20. Редактор ТАСС две недели пользовался одной из моделей, S20 Ultra, и нашел ее несовершенной, но особенной

Galaxy S20 Ultra — старшая модель в линейке из трех смартфонов и отличается от остальных двух сильнее, чем те — друг от друга. Samsung перескочил в названиях десяток: раньше нумерация шла по порядку, а нынешнее поколение Galaxy S по счету одиннадцатое. Но новшества в "двадцатках" не настолько значительные, и только S20 Ultra сколько-то оправдывает жест маркетологов благодаря полностью переделанному блоку камер.

О камерах S20 Ultra трудно судить с уверенностью хотя бы потому, что смартфон попал на тест с сырой операционной системой. В пресс-службе Samsung порекомендовали дождаться обновления, а оно появилось всего за полтора дня до того, как аппарат нужно было вернуть. Но что точно: S20 Ultra позволяет снимать по-другому и вызывает (где-то болезненный) энтузиазм, который испытывали киноавангардисты 1920–30-х годов.

Сзади S20 Ultra оснащен тремя датчиками и сенсором для определения глубины кадра. Разрешение основного составляет 108 Мп. Он работает в двух режимах: либо объединяет девять соседних точек (тогда получается 12-мегапиксельная фотография), либо оставляет, как есть. На деле разница обычно невелика, так что нет смысла забивать память смартфона громадными снимками.

Костер, снятый на основную камеру Galaxy S20 Ultra Марат Кузаев/ТАСС
Описание
Костер, снятый на основную камеру Galaxy S20 Ultra
© Марат Кузаев/ТАСС

Днем основная камера снимает замечательно, ночью и в полумраке — когда как. На уличных снимках дефекты если и заметны, то в основном при приближении, когда вглядываешься в детали. Если же выложить фото в социальных сетях, многие наверняка позавидуют: в полночь редкая модель справится с фонарем в переулке так же хорошо. А вот испытание концертом в клубе S20 Ultra не прошел: движущиеся в темноте объекты размазываются. Видимо, надо ждать годы, прежде чем смартфонам это станет по силам.

Следует еще раз оговориться, что в смартфоне была предпродажная версия операционной системы. Артефакты на фотографиях возникали непредсказуемо: один кадр — такой, сделанный через считаные мгновения — другой. Некоторые дефекты явно обусловлены программной обработкой и напоминают иллюстрации из курьезных новостей о нейросетях, что любили обсуждать три-четыре года назад. В Samsung уверяют, что будут совершенствовать софт камеры. С одной стороны, это дежурное обещание. С другой — смартфоны компании славятся камерами, поэтому вряд ли Samsung оставит все, как есть.

Бульварное кольцо в Москве, снятое на сверхширокоугольную камеру Galaxy S20 Ultra Марат Кузаев/ТАСС
Описание
Бульварное кольцо в Москве, снятое на сверхширокоугольную камеру Galaxy S20 Ultra
© Марат Кузаев/ТАСС

Второй датчик — со сверхширокоугольным объективом, чтобы в кадр попадало больше пространства. В этом режиме приложение довольно аккуратно устраняет эффект рыбьего глаза, неизбежно возникающий с такой оптикой. Но датчику не хватает стабилизации — снимать лучше твердой рукой и с хорошим освещением, иначе фотографии, бывает, размываются.

Интересное начинается, когда переключаешься на третью камеру — с телеобъективом. Но прежде — о ее характеристиках. Они туманны: разрешение матрицы известно (48 Мп), а оптическое увеличение — нет. В характеристиках всех "двадцаток" указан только гибридный зум, то есть полученный одновременно за счет оптики и цифровой обработки. Если верить расчетам сайта Notebook Check, у S20 и S20+ оптический, "честный", зум крайне мал: изображение увеличивается всего в 1,06 раза, то есть почти никак. В пресс-службе Samsung на этот счет ответили уклончиво. В этой же заметке Notebook Check говорится, что у S20 Ultra линзы приближают в 4–5 раз, а дальше фото просто обрезается и доводится до ума приложением.

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Описание
Футбольный матч между командами ПФК ЦСКА и "Урал", снятый с помощью Samsung Galaxy S20 Ultra без использования увеличения изображения
© Марат Кузаев/ТАСС
Стократное увеличение Samsung Galaxy S20 Ultra
© Марат Кузаев/ТАСС

Компания придает зуму настолько большое значение, что написала о его предельной величине, 100х, прямо на блоке камер. Правда, стократное увеличение нужно скорее для красивого числа с двумя нулями, чем для дела. На таких снимках изредка можно что-то разглядеть, но делать этого не хочется — настолько кадры размытые. Вдобавок на огромном расстоянии крайне сложно навести камеру в нужное место: малейшее движение — например, когда нажимаешь на спуск — сбивает "прицел".

Зато более скромное увеличение — совсем другое дело. Кадры с четырех-пятикратным зумом выходят на ура, а с десятикратным — хоть и видны следы обработки, но снимки все равно получаются вполне пристойные. Это-то и меняет дело. Числа не способны передать впечатление — нужно почувствовать.

В книге "Теория кино" Томас Эльзессер и Мальте Хагенер пишут про классический фильм "Человек с киноаппаратом" 1929 года, что его можно понимать как "выражение ликующего зрения, органа чувств, открывающего мир как будто в первый раз". Для режиссера Дзиги Вертова, продолжают Эльзессер и Хагенер, кино побеждало ограниченность человеческих органов чувств и мир, который эти органы воспринимают. Что-то похожее испытываешь, впервые нажав нужную кнопку в приложении камеры S20 Ultra.

Телеобъектив нового флагмана Samsung открывает две пикантные возможности: разглядеть прежде недоступные вещи вроде карнизов зданий и верхушек памятников и подобраться туда, куда можно было и раньше, но теперь — незаметно, например, к людям, застывшим в метро по пути домой, как на фресках. Заборы капитулируют; портрет через полвагона — запросто. Несколько смартфонов других компаний тоже дают власть (почти) всевидящего ока и приносят вуайеристское удовольствие. Испытывать их не доводилось — возможно, как и S20 Ultra, они к тому же доставляют эстетическое наслаждение от снимков.

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Описание
Фотография памятника воинам-интернационалистам в Москве, сделанная с помощью Samsung Galaxy S20 Ultra без использования увеличения изображения
© Марат Кузаев/ТАСС
5-кратное увеличение
© Марат Кузаев/ТАСС
10-кратное увеличение
© Марат Кузаев/ТАСС

Приложение камеры помогает еще дальше вырваться за пределы естественного восприятия. Сверхзамедленное видео наконец-то записывается по команде, а не после того, как смартфон распознает движение в кадре ("Наши пивные и наши городские улицы, наши конторы и меблированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, безнадежно замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этот каземат динамитом десятых долей секунды, и вот мы спокойно отправляемся в увлекательное путешествие по грудам его обломков", — писал философ Вальтер Беньямин в 1936 году). Правда, длина ролика по-прежнему ограничена этими самыми десятыми долями секунды, несмотря на новый процессор, 12 ГБ оперативной памяти и слот под карточку на 1 ТБ.

Новый режим "Мультикадр" убирает еще одно ограничение. После нажатия на спуск нужно куда-нибудь направить камеру и поводить ее из стороны в сторону — смартфон сфотографирует и снимет короткие ролики одновременно на все три камеры, выберет и смонтирует лучшее, наложит разные фильтры. "Мультикадр" — как сеть по сравнению с удочкой. Конечно, съемка — это не рыбалка, и такое ухищрение не превратит обладателя смартфона в Дзигу Вертова или Терри Ричардсона.

Чтобы все это работало, инженерам и дизайнерам пришлось пойти на компромиссы. Большой — почти со спичечный коробок — блок камер образует выступ толщиной с десятирублевую монету, притом и сам смартфон по современным меркам толстый — почти 9 мм. По сравнению с прошлым поколением у него увеличилась диагональ и пропорции экрана: S20 Ultra заметно вытянутее других моделей. Из-за этого центр тяжести сместился — если держать аппарат одной рукой, то он норовит перевалиться через указательный палец, как качели.

Зато сам экран выше всяких похвал. Смотреть на нем видео и фото, играть в игры — одно удовольствие. К тому же дисплей поддерживает развертку с частотой 120 Гц, то есть картинка меняется не 60 раз в секунду, как обычно, а в два раза чаще. Из-за этого интерфейс работает более плавно, а на подходящих роликах и в играх изображение получается более резким. Выглядит это здорово, но в таком режиме смартфон расходует больше энергии, как и при поиске сетей 5G (хотя в России нет сетей пятого поколения, модуль в смартфоне есть и может пригодиться в поездках за рубеж). Возможно, размер S20 Ultra обусловлен именно большим аккумулятором для прожорливых передовых технологий.

За 100 тыс. рублей Samsung предлагает смартфон, в котором, наверное, есть вообще все, что бывает в такой технике. Сначала кажется, что S20 Ultra великоват и тяжеловат. Чтобы наловчиться, нужно пару дней, — тогда, наоборот, думаешь, что только таким он и должен быть (во всяком случае, пока снова не посмотришь на заднюю сторону). Нарекания вызывают лишь камеры, которые явно способны на большее. Доработают ли инженеры софт — главный вопрос: все-таки это один из самых дорогих смартфонов на рынке. А стоит ли S20 Ultra этих денег — наверное, кто в принципе готов заплатить за смартфон такую сумму, рассуждает в других категориях.

Марат Кузаев

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