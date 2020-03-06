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Рособрнадзор пока не видит необходимости переносить сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года ведется в штатном режиме, добавили в ведомстве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдут в установленные расписанием сроки, дополнительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса, будут приниматься в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Рособрнадзора.

"Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года ведется в штатном режиме, проведение экзаменов планируется в предусмотренные расписанием сроки. Рособрнадзор внимательно следит за развитием ситуации с распространением коронавируса. В случае необходимости будут приниматься дополнительные решения, чтобы соблюсти права всех выпускников и обеспечить им возможность прохождения государственной итоговой аттестации", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что дополнительные меры в пунктах проведения экзаменов будут приниматься в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов управления здравоохранением.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: с 20 марта по 13 апреля состоится досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня и дополнительный - с 4 по 18 сентября.

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РоссияЕГЭРаспространение коронавируса нового типа
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