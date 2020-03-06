Опрос: женщины в России оценивают свою работу на 22% скромнее мужчин

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женщины больше нацелены сделать карьеру, нежели мужчины, но оценивают свою работу на 22% скромнее мужчин, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на более активное начало трудовой жизни, женщины скромнее оценивают свою работу. В опросе "Работа.ру" о зарплатных ожиданиях россиянки указывали, что хотели бы получать 80 тыс. рублей в месяц, тогда как мужчины в среднем по стране называли цифру 103 тыс. рублей", - говорится в исследовании. В Москве желаемая средняя зарплата представительниц прекрасного пола оказалась выше - 97 тыс. рублей в месяц, а у мужчин - 111 тыс. рублей.

Опрос аналитиков показал, что среди женщин больше карьеристов, чем среди мужчин. "Выбирая между романтическими отношениями на рабочем месте и карьерой, 25% девушек предпочли бы именно работу, а отношения - только 13%", - выяснили эксперты портала по трудоустройству.

Большинство россиян (60%) считают, что для успешного карьерного роста пол не так важен. Однако каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее достигать карьерных высот.

В пресс-службе "Работа.ру" рассказали, что опрос проводился в феврале этого года среди 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет.