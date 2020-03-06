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Минвостокразвития: научная инфраструктура Архангельска может конкурировать с зарубежной

На базе Северного Арктического федерального университета планируют создать научно-образовательный центр

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Научная инфраструктура Архангельска конкурентоспособна в мировом масштабе. Об этом в пятницу сказал на заседании в администрации Архангельской области по подготовке заявки на создание научно-образовательного центра (НОЦ) в Архангельске заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Елена Владимировна [Кудряшова, ректор Северного Арктического федерального университета] сказала, что мы успели посмотреть только десятую часть инфраструктуры, но я могу сказать, что в Арктике больше такого нет нигде, более того скажу, я на Дальнем Востоке не видел такой исследовательской базы, ее нет. Это абсолютно конкурентоспособная инфраструктура не только в масштабе российском, я уверен, что она может конкурировать с инфраструктурой в зарубежных вузах в странах Арктического совета", - сказал Крутиков.

5 марта заместитель министра посетил Северный Арктический федеральный университет и осмотрел научную инфраструктуру. "И, как я вчера смог убедиться, не только историю, но и современное состояние инфраструктуры позволяет быть лидером в этом направлении, в научно-технологическом развитии Арктики <...> Это отличная база, которая может помочь нам решить все задачи, которые определены Минвостокразвития", - добавил он.

О вузе

САФУ был создан в 2010 году на базе Архангельского государственного технического университета и Поморского государственного университета по указу Президента РФ Дмитрия Медведева. Университет является крупнейшим научно-образовательным центром на северо-западе России, входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия САФУ как федерального университета напрямую связана с реализацией Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.

О НОЦ

В России до 2024 года планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня, один из них должен быть открыт в Арктике. Конкретный регион для арктического НОЦ еще не выбран, сейчас на это право претендует не только Архангельская область, но и, например, Якутия, Мурманская область. В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики).

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