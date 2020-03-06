Итальянцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию при легком простудном недомогании

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Посольство Италии в РФ не рекомендовало гражданам республики приезжать в Россию при наличии симптомов простуды на фоне указа мэрии Москвы о необходимости самоизоляции на дому в течение 14 дней прибывших из стран, где ситуация с распространением коронавируса признана неблагополучной.

"Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Россию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ", - говорится в сообщении диппредставительства, размещенного на странице в Facebook.

В посольстве отметили, что российские органы власти контролируют соблюдение указанного выше обязательства. "Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа", - указывается в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Иране, а также в Италии, где на данный момент зафиксировано почти 3860 таких случаев при 148 летальных исходах. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.