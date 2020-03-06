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Распространение коронавируса нового типа

Боткинская больница в Петербурге ввела ограничения для посетителей пациентов с ОРВИ

Речь идет только об одном корпусе медучреждения, в который помещают заболевших пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Боткинская инфекционная больница в Санкт-Петербурге ввела ограничения для посещающих пациентов, которых поместили в учреждение с диагнозом ОРВИ после возвращения из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"В связи с эпидемическим подъемом гриппа и ОРЗ, ввели ограничительные мероприятия. Организовали специальное помещение, которое оборудовано дозаторами для обеззараживания воздуха. И сейчас [прием передач] идет через это помещение", - рассказали в комитете. Как уточнили в пресс-службе, речь идет только об одном корпусе, в который помещают пациентов с ОРВИ, - непосредственно в палату к таким больным посетителей не пускают.

Ранее в Петербурге выявили случай новой коронавирусной инфекции у иностранного студента, прибывшего из Италии. Боткинская больница - учреждение, куда госпитализируют пациентов с ОРВИ после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран. Всего с 22 января больница приняла 251 такого пациента. Сейчас в учреждении находятся 64 человека с ОРВИ после возвращения из-за рубежа.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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