Боткинская больница в Петербурге ввела ограничения для посетителей пациентов с ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Боткинская инфекционная больница в Санкт-Петербурге ввела ограничения для посещающих пациентов, которых поместили в учреждение с диагнозом ОРВИ после возвращения из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В связи с эпидемическим подъемом гриппа и ОРЗ, ввели ограничительные мероприятия. Организовали специальное помещение, которое оборудовано дозаторами для обеззараживания воздуха. И сейчас [прием передач] идет через это помещение", - рассказали в комитете. Как уточнили в пресс-службе, речь идет только об одном корпусе, в который помещают пациентов с ОРВИ, - непосредственно в палату к таким больным посетителей не пускают.

Ранее в Петербурге выявили случай новой коронавирусной инфекции у иностранного студента, прибывшего из Италии. Боткинская больница - учреждение, куда госпитализируют пациентов с ОРВИ после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран. Всего с 22 января больница приняла 251 такого пациента. Сейчас в учреждении находятся 64 человека с ОРВИ после возвращения из-за рубежа.