В Ватикане рассматривают возможность видеотрансляции воскресной проповеди Папы Римского

ВАТИКАН, 6 марта. /ТАСС/. Традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска может пройти в виде видеопослания. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на ватиканские источники.

Как поясняет агентство, такая мера может быть принята с целью недопущения скопления большого числа людей. Несмотря на естественное уменьшение числа верующих на площади Святого Петра из-за опасности распространения коронавируса во время папских проповедей, проведение необходимого контроля способствует образованию очередей. Первая видеотрансляция воскресной проповеди и молитвы "Ангелус" может пройти 8 марта. Мера может коснуться и коллективной аудиенции в следующую среду.

В пятницу стало известно о первом инфицированном коронавирусом на территории Ватикана, в связи с чем для проведения дезинфекции закрыта амбулатория. Как стало известно ТАСС из ватиканских источников, пациент находится в изоляции в медицинской структуре внутри папского города-государства.

Как сообщили накануне в службе печати Святого престола, "Ватикан изучает меры по недопущению распространения коронавируса в соответствии с теми, что принимает итальянское правительство". Там также уточняется, что они будут касаться как деятельности самого Папы, так и всего аппарата Святого престола и государства Ватикан.

Ранее в связи с распространением коронавируса были ограничены или отменены службы во многих церквях на севере Италии, где были выявлены две локальные вспышки. Кроме того, уже почти на протяжении двух недель верующие в церквях не обмениваются рукопожатием в качестве символа мира.

Всего в Италии с момента начала вспышки было выявлено 3858 случаев заражения коронавирусом при 148 летальных исходах. Растет число выздоровевших, которых насчитывается 414 человек. Правительство постановило до 15 марта закрыть все образовательные учреждения в стране. Не исключено, что этот срок будет продлен.