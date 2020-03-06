{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Ватикане рассматривают возможность видеотрансляции воскресной проповеди Папы Римского

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в государстве в пятницу

ВАТИКАН, 6 марта. /ТАСС/. Традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска может пройти в виде видеопослания. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на ватиканские источники.

Как поясняет агентство, такая мера может быть принята с целью недопущения скопления большого числа людей. Несмотря на естественное уменьшение числа верующих на площади Святого Петра из-за опасности распространения коронавируса во время папских проповедей, проведение необходимого контроля способствует образованию очередей. Первая видеотрансляция воскресной проповеди и молитвы "Ангелус" может пройти 8 марта. Мера может коснуться и коллективной аудиенции в следующую среду.

В пятницу стало известно о первом инфицированном коронавирусом на территории Ватикана, в связи с чем для проведения дезинфекции закрыта амбулатория. Как стало известно ТАСС из ватиканских источников, пациент находится в изоляции в медицинской структуре внутри папского города-государства.

Как сообщили накануне в службе печати Святого престола, "Ватикан изучает меры по недопущению распространения коронавируса в соответствии с теми, что принимает итальянское правительство". Там также уточняется, что они будут касаться как деятельности самого Папы, так и всего аппарата Святого престола и государства Ватикан.

Ранее в связи с распространением коронавируса были ограничены или отменены службы во многих церквях на севере Италии, где были выявлены две локальные вспышки. Кроме того, уже почти на протяжении двух недель верующие в церквях не обмениваются рукопожатием в качестве символа мира.

Всего в Италии с момента начала вспышки было выявлено 3858 случаев заражения коронавирусом при 148 летальных исходах. Растет число выздоровевших, которых насчитывается 414 человек. Правительство постановило до 15 марта закрыть все образовательные учреждения в стране. Не исключено, что этот срок будет продлен.

 

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Египет объявил о 12 зараженных коронавирусом на круизном теплоходе Асуан - Луксор
До этого в стране было официально зарегистрировано три случая заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС