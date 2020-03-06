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В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала 2020 года

Троих жителей Слуцкого района признали виновными в убийстве двух пожилых мужчин

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Минский областной суд в пятницу приговорил жителя Слуцкого района (Минская область) Виктора Скрундика к исключительной мере наказания - смертной казни - за убийство двух пожилых мужчин. Об этом сообщила незарегистрированная в Белоруссии правозащитная организация "Весна" на своем сайте.

"Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговор "слуцкой банде". Троих жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины", - отметили правозащитники.

Также суд приговорил Виталия Мятежа к 22 годам лишения свободы, Валентина Бушнина - к 18 года лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Таким образом областной суд своим решением поддержал предложение государственного обвинителя.

Решение Минского областного суда может быть обжаловано в Верховном суде республики. По данным следствия, обвиняемые совершили свои преступления в январе 2019 года.

В этом году в Белоруссии к смертной казни уже были приговорены два человека за убийство учительницы, совершенное в апреле 2019 года в Могилевской области. Родные братья из Черикова (Могилевская область) сознались в содеянном, попросив суд не лишать их жизни. Приговоренные к смертной казни обжаловали решение областного суда в Верховном суде страны.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь в качестве наказания за особо тяжкие преступления. По данным правозащитников, с 1990 года в республике было вынесено около 400 смертных приговоров. В минувшем году было вынесено три смертных приговора. Международные организации призывают белорусские власти отменить смертную казнь или на первоначальном этапе ввести мораторий на ее применение.

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