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Распространение коронавируса нового типа

Медведев и Токаев обсудили меры борьбы с распространением коронавируса

Президент Казахстана также поздравил Дмитрия Медведева с назначением на новый пост

НУР-СУЛТАН, 6 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудили текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, сообщила в пятницу пресс-служба главы Казахстана.

"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Президент Казахстана также поздравил Медведева с назначением на высокий пост. В свою очередь Медведев отметил символичность своего визита в Казахстан в новом для себя качестве. "Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества. Так получилось, что государственные визиты, которые я совершал на тех должностях, которые я занимал в последние годы, прежде всего проходили в вашу страну. Мне кажется, что это позволяет нам лучше понимать друг друга, укреплять наше стратегическое партнерство, наши союзнические отношения", - сказал он.

Медведев также передал Токаеву приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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