Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Франции, проходившего по делу о педофилии

ВАТИКАН, 6 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял прошение об отставке французского кардинала, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, проходившего по делу о педофилии. Об этом сообщает в пятницу служба печати Святого престола.

Ровно год назад понтифик не принял его прошение об отставке. Прелат подал его сразу после передачи его правосудию за предполагаемое сокрытие фактов педофилии со стороны его подчиненных.

В начале марта прошлого года исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельных кардиналов страны к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. В конце января французский апелляционный суд освободил прелата от ответственности. Как поясняется, суд удовлетворил просьбу адвокатов, которые отмечали, что необходимо разделять "индивидуальное дело Барбарена" и "моральные и уголовные" правонарушения, совершенные церковью, "сталкивающейся с педофилами в своих рядах".

Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-1980-х годах начался 7 января 2019 года.