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Обвиняемый в превышении полномочий главный архитектор Ростова-на-Дону вернулся на работу

Ранее суд перевел Романа Илюгина под подписку о невыезде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, которого суд перевел под подписку о невыезде по делу о незаконной выдаче и продлении разрешений на строительство, вышел на работу. Об этом в пятницу сообщил ТАСС замглавы администрации города Александр Новицкий.

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"Да, вышел на работу", - сказал он.

В начале февраля сообщалось, что Ворошиловский районный суд изменил Илюгину меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля 2019 года возбудило уголовные дела в отношении бывшего главного архитектора области Алексея Полянского, а также действующего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района Александра Корчиги. Фигурантов дела обвиняют в превышении полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

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