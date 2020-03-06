В Гидрометцентре прогноз о "малиновом лете" в России вызывает недоумение

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специалистам Гидрометцентра не ясна методология прогнозирования "малинового лета" в России. В связи с этим научный руководитель учреждения Роман Вильфанд приглашает на встречу метеорологов, которые дают этот прогноз, для обмена опытом, сообщил он в пятницу ТАСС.

Издание "Газета.ру" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца ранее сообщила, что россиян ожидает "малиновое лето". По его словам, он назвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины.

"Нам не ясны критерии методологии такого прогноза. Эти сообщения вызывают легкое недоумение у специалистов Гидрометцентра. Мы приглашаем их выступить к нам с докладом о новой методике. Очень рады их приветствовать здесь [в Гидрометцентре]. Лично приглашаю", - сказал Вильфанд.

По его словам, Гидрометцентр в настоящее время не владеет методикой такого долгосрочного прогнозирования. "С таким же успехом можно сказать, что лето 2021 будет "малиновым", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд пояснял, что максимальный срок точного прогнозирования - это пять-шесть дней в настоящее время. Возможно, через пару лет удастся довести этот период до семи дней. Вероятностные прогнозы могут публиковаться с большей заблаговременностью, но с уточнением об его относительной оправдываемости.