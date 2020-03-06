Президент Перу сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране

ТАСС, 6 марта. Власти Перу зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу в обращении к нации президент южноамериканской республики Мартин Вискарра.

"Должен проинформировать, что сегодня ночью был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у 25-летнего пациента-мужчины", - сказал он в выступлении, которое транслировал телеканал N.

По словам главы государства, заболевший недавно побывал в Испании, Франции и Чехии. "Мы дали министерству здравоохранения указание обеспечить этого пациента всей необходимой медицинской помощью", - добавил Вискарра. По словам перуанского лидера, состояние заболевшего стабильно. Вискарра также призвал соотечественников сохранять спокойствие в связи с распространением вируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.