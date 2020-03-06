{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президент Перу сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране

Вирус обнаружили у 25-летнего мужчины

ТАСС, 6 марта. Власти Перу зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу в обращении к нации президент южноамериканской республики Мартин Вискарра.

"Должен проинформировать, что сегодня ночью был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у 25-летнего пациента-мужчины", - сказал он в выступлении, которое транслировал телеканал N.

По словам главы государства, заболевший недавно побывал в Испании, Франции и Чехии. "Мы дали министерству здравоохранения указание обеспечить этого пациента всей необходимой медицинской помощью", - добавил Вискарра. По словам перуанского лидера, состояние заболевшего стабильно. Вискарра также призвал соотечественников сохранять спокойствие в связи с распространением вируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
Перу
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России
Пятеро заболевших находятся в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС