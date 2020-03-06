Филипп Киркоров поздравил женщин Росгвардии праздничным концертом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров праздничным концертом поздравил женщин-военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии России с Международным женским днем.

"Наша Росгвардия - это наша гордость. Спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы нам помогаете, за то, что вы нас защищаете. С праздником!" - сказал певец, обращаясь к ним в ходе праздничного концерта. Он исполнил для них свои самые известные песни, такие как "Я за тебя умру", "Уходило лето", "Единственная моя", "Тысячу лет", "Дива", "Цвет настроения синий".

Директор Росгвардии Виктор Золотов также поздравил женщин с праздником и пожелал им исполнения желаний. "Весна - это, конечно же, праздник пробуждения, он дает надежды всем на исполнение желаний. И мне, конечно, в первую очередь хочется пожелать, чтобы все ваши желания и мечты сбывались", - сказал он.

На концерте присутствовали более 500 женщин-военнослужащих Росгвардии и сотрудниц ведомства. Всего в Росгвардии служат 62 тыс. женщин.