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Опрос: 70% россиянок считают необходимым гендерное равенство в карьере

Эмансипация женщины не является угрозой семье, полагают 56% респондентов
Описание
© AP Photo/Jim Mone

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 62% опрошенных россиян отметили, что женщины должны иметь равные карьерные возможности, как и мужчины. Среди женщин так думает 70% респондентов, среди мужчин - 52%, такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов считают, что женщины добились равенства в карьерных возможностях: так думает 57% мужчин и 63% женщин. При этом о равенстве в оплате труда между мужчинами и женщинами говорят только 41% опрошенных (как мужчин, так и женщин).

Также 62% отметили, что женщине нужны равные права в карьере: об этом сообщили 52% мужчин и 70% женщин, а 57% опрошенных отметили, что женщинам нужны равные права в сфере оплаты труда (49% мужчин и 64% женщин).

Большинство опрошенных (56%) считают, что эмансипация женщины не является угрозой семье, однако среди мужчин доля тех, кто так думает, ниже: 49% против 62% (среди женщин).

Теги
Россия
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