Метро Москвы вошло в топ-25 компаний России с лучшими условиями работы для женщин

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен вошел в топ-25 российских компаний с наилучшими условиями работы для женщин, сообщил в пятницу в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году московское метро вошло в топ-25 российских компаний с лучшими условиями работы для женщин. Речь и о комфорте, и о карьере. А с 2021-го для женщин будет доступна еще одна профессия - машинист электропоезда. Минтруд вернул эту возможность, и мы уже обучаем первую группу", - написал Собянин.

Ранее в пятницу он сообщил журналистам, что Московский метрополитен в ближайшие пять лет может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов. Помимо обучения, возвращение женщин в эту профессию потребует от столичного метро проведения больших организационных мероприятий, в том числе обустройства хозяйственно-бытовых условий в депо для работы женщин. По словам мэра, первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. Программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала ученики проходят двухнедельную практику в электродепо. Подготовка по профессии "машинист электропоезда" длится порядка девяти с половиной месяцев. По окончании ожидаются выпускные экзамены, после успешной сдачи которых машинист получает право управления поездом.

Постановление "О строительстве Московского Метрополитена" было принято на пленуме ЦК ВКП(б) 15 июня 1931 года. Строительство началось в 1932 году, 15 октября 1934 года первый пассажирский поезд, состоящий всего из двух вагонов песочного и коричневого цветов, совершил пробную поездку от станции "Комсомольская" до станции "Сокольники".