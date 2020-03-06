Жители Псковской области высадят порядка 4 тыс. саженцев в ходе акции "Сад Памяти"

ПСКОВ, 6 марта. /ТАСС/. Жители Псковской области высадят более 4 тыс. саженцев ели, сосны, яблони, вишни и сирени в ходе международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Высадка деревьев пройдет в каждом муниципалитете региона, участие в мероприятии примут более 100 волонтеров, сообщила в пятницу ТАСС руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Екатерина Родина.

"Будут привлечены крупнейшие города - Псков и Великие Луки, там высадки будут проводиться несколько раз. На все высадки будут привлечены волонтеры из разных районов, это будет более 100 волонтеров. На акцию жители региона могут присоединиться в двух форматах - через официальный сайт акции могут зарегистрироваться как участники и как волонтеры. Сама акция у нас стартует в апреле, некоторые высадки пройдут раньше, чем начнется федеральная акция. Будет охвачена вся область", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы Псковской области, всего в регионе в ходе акции будет высажено более 4 тыс. саженцев. В городе Великие Луки жители высадят 300 молодых сосен. Кроме того, 500 елей появятся на автодороге Шимск - Невель, неподалеку от мемориала Александру Матросову. В ряде муниципалитетов жители будут высаживать яблони, липы, кусты сирени, вишни и груши, а также каштаны и ивы.

Международную акцию "Сад памяти", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг".

С 18 марта по 22 июня 2020 года по стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Основная цель акции - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.