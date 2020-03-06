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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин разъяснил порядок выплат пособий на детей от трех до семи лет

Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека. Об этом сообщил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.

На встрече к Путину обратилась многодетная мать, младшему ребенку которой скоро исполнится три года, среднему - шесть лет, старшему - семь. Она спросила, будет ли она иметь право получать соответствующие выплаты на двоих детей одновременно.

"У вас двое детей до семи лет, они попадают [в категорию адресных выплат]. Значит, вы должны получать выплаты и на одного, и на второго ребенка", - сказал он.

Многодетная мать также задала вопрос, учитываются ли выплаты прошлого года при расчете общего дохода, который дает право на получение пособий на первого ребенка.

"Не должна [учитываться]. Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущий период времени, не должны учитываться при организации выплат текущего или следующего года", - пояснил президент.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. руб.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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