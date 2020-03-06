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Распространение коронавируса нового типа

Швейцария привлекла армию к борьбе с коронавирусом

Число заразившихся в стране достигло 210 человек, зарегистрирован один случай с летальным исходом

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Швейцарская армия будет оказывать помощь гражданским властям в борьбе с коронавирусом. Такое решение приняло в пятницу правительство Швейцарии в связи с продолжающимся ростом числа заболевших в стране: на настоящий момент вирусом заразились 210 человек.

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"Федеральный совет принял решение в превентивном плане предоставить армию в распоряжение кантонов, которые нуждаются в ее помощи, в частности, для оказания поддержки гражданским больницам", - говорится в сообщении правительства, размещенном на его сайте. Граничащему с Италией кантону Тичино военные предоставят две машины скорой помощи.

Федеральный совет также принял решение о выделении 9 млн франков (примерно столько же в долларах) на международные программы борьбы с коронавирусом.

Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Берне руководитель отдела инфекционных болезней Федерального управления общественного здравоохранения Даниэль Кох, на настоящий момент в Швейцарии 210 человек заразились коронавирусом. Зарегистрирован один случай с летальным исходом. Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. По состоянию на четверг, в республике было 87 заболевших.

Теги
ИталияШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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