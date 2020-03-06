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Путин заявил, что фонд грантов для малых городов увеличится до 10 млрд рублей

Президент отметил, что в малых городах страны проживает 30 млн человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фонд грантов для малых городов будет увеличен с 5 до 10 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

"Мы по предложению председателя правительства в два раза увеличим эти гранты - с 5 млрд до 10 млрд рублей. Знаете, в чем дело? У нас ведь 86% городов в России - это малые города, поэтому, конечно, они на уровне региона в лучшем случае как-то функционируют и получают поддержку. Программа, о которой вы сейчас вспомнили, она родилась у нас несколько лет назад. Действительно, по моей инициативе. Но она была очень востребована - начали проводить эти конкурсы, и они дают реальный, очень хороший и зримый результат, люди это видят", - сказал он.

Президент отметил, что "в малых городах страны проживает 30 млн человек, и мы, конечно, будем продолжать эту программу, обязательно".

По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, присутствующего на встрече, в области в программу будут включены Юрьевец, Лежнево, Фурманов, Вичуга и Гаврилов Посад.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 регионов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что призовой фонд конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений решено увеличить вдвое.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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