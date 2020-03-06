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Мединский: архивисты стоят на последнем рубеже обороны против искажений истории

По его мнению, когда у историков и пропагандистов заканчиваются аргументы в спорах, архивисты показывают документы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские архивисты являются последним рубежом обороны против попыток переписать или фальсифицировать те или иные исторические события. Об этом сказал в пятницу помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Сейчас, когда происходят попытки переосмысления истории, точнее попытки внедрить какую-то новую историю, именно ваша профессия стоит на последнем рубеже обороны. Когда у историков и пропагандистов заканчиваются аргументы в спорах, наступает черед архивистов, которые показывают документы", - сказал он на встрече с директором Историко-документального департамента МИД России Надеждой Бариновой, приуроченной к 300-летию профессии архивиста в России.

Мединский подчеркнул, что Россия в тех или иных спорных ситуациях всегда отстаивает свою позицию, опираясь на архивные документы. "Наша сила заключается в том, что позиция России по тем или иным историческим вопросам всегда базируется на документах, а не на домыслах, интерпретациях или литературных вымыслах. Поэтому, когда сейчас мы отмечаем 300-летие профессии архивиста в России, мы видим те бесценные документы, которые здесь хранятся", - отметил председатель РВИО.

Ему были продемонстрированы точные копии акта о безоговорочной капитуляции Германии и Декларации поражения Германии. "Даже посмотрев подписи, кто подписывал этот документ и в каком порядке, и с какими дополнениями, сразу становится понятно, кто в этой войне был победителем, кто проигравшим, кто союзником, и какую роль играла каждая союзная держава в коалиции", - добавил Мединский.

Гостям также показали хранилище документов Архива внешней политики Российской Империи МИД РФ и подлинники документов эпохи Петра I, Тильзитский мирный договор, письма Наполеона, другие исторические бумаги.

Решением коллегии Федеральной Архивной службы России в 2003 году установлен профессиональный праздник работников архивов, отмечаемый ежегодно 10 марта. Датой празднования выбран день 28 февраля (10 марта) 1720 года. В этот день Петром I был подписан государственный акт - "Генеральный регламент" коллегиям, который определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса. Этот указ Петра I положил начало государственной российской архивной службе, которая в 2020 году отмечает свое 300-летие.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияИстория
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