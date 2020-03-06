Нижегородские власти установили круг людей, которые контактировали с больной коронавирусом

ТАСС, 6 марта. Все контактировавшие с жительницей Нижнего Новгорода, у которой выявлен коронавирус, установлены, их 10-14 человек. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В пятницу стало известно о том, что у девушки 1993 года рождения, вернувшейся в Нижний Новгород из туристической поездки в Милан, выявлен коронавирус. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.

"Сегодня мы также организуем соответствующий мониторинг за теми, кто с пациентом контактировал, их не так много - порядка 10-14 человек, все лица установлены. Мы в тесном контакте находимся с ними - и служба Роспотребнадзора, и поликлиники, к которым эти люди прикреплены, также взаимодействуют с этими гражданами", - отметил Мелик-Гусейнов.

По словам замминистра здравоохранения Нижегородской области Светланы Белозеровой, заразившаяся девушка не посещала в Нижнем Новгороде общественные места по возвращении из Италии. "Все люди, которые с ней контактировали, находятся под ежедневным наблюдением медработников. У них взяты анализы для диагностики коронавируса", - сказала Белозерова, уточнив, что все контактировавшие с заразившейся - взрослые люди.

Она добавила, что все контактировавшие с девушкой находятся на домашнем режиме наблюдения. "Посещать друзей, мероприятия, ходить на работу они не должны и не будут. Им выданы больничные листы", - уточнила замглавы Минздрава Нижегородской области.

Состояние пациентки с коронавирусом

По словам Белозеровой, девушка вернулась из Италии 23 февраля и спустя четыре дня вызвала врача на дом, жалуясь на недомогание. "Участковым врачом был сделан первый забор [анализов] на диагностику коронавируса, который показал отрицательный результат. Затем по протоколу был сделан второй плановый забор, который показал положительный результат", - отметила Белозерова.

Девушку поместили в инфекционную клиническую больницу № 2 Нижнего Новгорода. Осложнений у нее не выявлено, болезнь протекает в легкой форме, сообщила журналистам и.о. главврача больницы Вера Васенькина. "Лечение направлено исключительно на уничтожение вируса в ее организме. Все лекарства по рекомендациям Минздрава РФ у нас в больнице есть", - отметила она.

Васенькина уточнила, что пациентку выпишут из больницы в том случае, если два повторных теста покажут отрицательный результат. Первый из них будет сделан на следующей неделе, добавила и.о. главврача.