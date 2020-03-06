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Путин сообщил о планах создания кластера изучения русского языка в "Интердоме" в Иваново

У учреждения есть своя хорошая предыстория, отметил президент

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах по созданию кластера изучения русского языка и литературы на базе международного центра образования "Интердом" в Ивановской области. Об этом сообщил в пятницу глава государства на встрече с представителями общественности в Иваново, отвечая на вопрос о перспективах развития учреждения.

"Это учреждение будет существовать, мы будем его поддерживать, оно будет развиваться. Мы постараемся сделать так, чтобы там <…> изучение русского языка и литературы выделено было в отдельное направление, кластер. Будем и наших ребятишек учить, и будем привлекать детей из стран СНГ, из других государств", - сказал он.

Путин отметил, что у учреждения есть своя хорошая предыстория. "Есть фундамент, на котором оно может дальше развиваться, и мы дальше это будем использовать", - сказал президент.

Международный центр образования "Интердом" основан в 1933 году по инициативе рабочих Иваново-Вознесенска как Интернациональный детский дом. В разные годы в "Интердоме" воспитывались дети общественных и политических деятелей Югославии, Китая, Колумбии, Испании, Италии, Гвинеи-Бисау и других стран. С 2020 года в течение семи лет планируется оборудование интерактивного класса для центра с использованием дистанционных технологий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская область
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