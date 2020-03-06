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Распространение коронавируса нового типа

Поездку Трампа в медцентр отменили из-за подозрений заражения сотрудника коронавирусом

При этом сам президент США уточнил, что подозрения не подтвердились

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Поездка американского президента Дональда Трампа в штаб-квартиру Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в Атланте (штат Джорджия) была отменена в связи с подозрениями о выявлении на этом объекте сотрудника, инфицированного новым коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил в пятницу журналистам в Белом доме.

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При этом Трамп уточнил, что подозрения не подтвердились. Эта поездка может состояться, отметил глава администрации США.

"Мы, возможно, поедем. Они думали, что может быть проблема в [штаб-квартире] ЦКПЗ, думали, что там у кого-то вирус. [Результат анализа] оказался негативным. Так что мы рассматриваем вопрос о том, можно ли это сделать. Вчера во второй половине дня нас проинформировали о возможном случае заражения одного человека [в ЦКПЗ] вирусом. А теперь они выяснили, что результат анализа отрицательный. Они полностью провели необходимые тесты, и результат был отрицательный", - сказал Трамп.

"Так что я, возможно, поеду, если нам удастся решить вопрос с Секретной службой [США]", - подчеркнул президент. Ранее предполагалось, что он посетит штаб-квартиру ЦКПЗ в пятницу. Секретная служба обеспечивает охрану высшего американского руководства и прибывающих в США иностранных лидеров.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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