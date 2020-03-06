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Распространение коронавируса нового типа

Трамп: администрация работает с властями Калифорнии по ситуации с лайнером Grand Princess

Глава Белого дома выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам, что администрация работает с властями Калифорнии по ситуации с круизным лайнером Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого проверяют на коронавирус. Об этом глава Белого дома рассказал по итогам подписания законопроекта о выделении $8,3 млрд на борьбу с распространением заболевания.

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"Это огромный корабль с 5000 пассажирами, мы должны принимать решение, - отметил он. - У нас очень небольшое число случаев [заражения] по сравнению с другими странами <...>. Что касается смертей, то это 11 случаев - немного по сравнению с общим числом". По словам Трампа, ситуация на границах тщательно контролируется.

"Но есть корабль с 5000 пассажирами, надо принимать решение. Мы работаем с властями Калифорнии", - добавил президент. Вместе с тем глава Белого дома призвал не поддаваться панике.

Трамп должен был в пятницу отправиться в Атланту (штат Джорджия) на мероприятие в федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), но поездка отменилась из-подозрения о наличии вируса у одного из сотрудников центра. "Я должен был улететь в Теннеси, затем в Алабаму, но отправляюсь во Флориду для проведения встреч <...>. Но тест [у сотрудника центра] отрицательный", - сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что команде корабля Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер в результате болезни, вызванной новым коронавирусом. На борту круизного лайнера находятся четверо граждан России, все они являются членами экипажа.

В новость была внесена правка (19:35 мск) — уточняется число пассажиров.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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