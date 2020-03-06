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В Сочи запустят новый водозабор, который обеспечит водой около 10 тыс. жителей сел

Проект полностью реализуют в 2022 году

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. жителей поселений на Кубани впервые подключат к центральному водоснабжению, запустив в Сочи новый водозабор в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил глава города Алексей Копайгородский.

"Это можно назвать историческим событием, поскольку в Молдовском сельском округе десять сел отрезаны от централизованного водоснабжения. Запуск данного объекта позволит обеспечить водой около 10 тыс. местных жителей. Сейчас "Водоканалом" ведутся проектные и пусконаладочные работы", - сообщил Копайгородский.

Как пояснили ТАСС в инженерно-технической службе "Водоканала", в настоящее время водоснабжение в округе осуществляется от водозабора на реке Мзымта. Несколько сел, в том числе Молдовка, Голицино, Липники и Казачий Брод, обеспечиваются водой от индивидуальных, групповых и ведомственных источников. Гарантированное обеспечение питьевой водой этих населенных пунктов возможно только после запуска нового водозабора, строительства резервуара чистой воды, разводящих сетей насосных станций и системы обеззараживания.

По данным пресс-службы администрации Сочи, новый водозабор будет открыт в селе Высокое Адлерского района Сочи. Он был построен еще до Олимпиады, но по техническим причинам его законсервировали.

"В этом году мы сможем провести все проектные работы, пройдем экспертизу, а в 2021 году мы приступим к строительству инженерных сетей", - привели в пресс-службе слова директора сочинского "Водоканала" Антона Денисова, который добавил, что полностью проект будет реализован в 2022 году.

Денисов пояснил, что объект практически готов к эксплуатации. На водозаборе работают 18 скважин, способные подавать до 23 тыс. кубометров воды в сутки. Однако в самих селах отсутствуют центральные коммуникации.

Теги
РоссияКраснодарский край
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