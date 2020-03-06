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Распространение коронавируса нового типа

Число выявленных в Испании случаев заражения коронавирусом превысило 370

По данным газеты El Pais, число умерших из-за заболевания возросло до шести

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 374 случая заражения новым коронавирусом были выявлены в Испании. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

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Кроме того, число умерших из-за заболевания возросло до шести. Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. В связи с этим региональные власти решили на месяц закрыть более 200 центров досуга и отдыха для пожилых людей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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